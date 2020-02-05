Кива посоветовал украинцам продать почку за коммуналку

Илья Кива советует продать почки, чтобы заплатить коммуналку. Фото: visnyk.lutsk.ua

Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива дал совет для украинцев с низкими доходами, как можно оплатить долги за коммунальные услуги.

Странным лайфхаком сандального депутат поделился с журналисткой hromadske.ua.

Журналистка сначала спросила у Киви, насколько, по его мнению, хватит пенсионерке трех собак, чтобы оплачивать коммуналку, а после попросила его дать лайфхак по оплате услуг ЖКХ гражданам с низким доходом.

"Можно отлавливать воробьев. По крышам бегать, ловить воробьев и голубей и продавать их в цирк. Если честно, если вы совсем в долгах, можно продать печень, почку и безбедно жить полтора года. В Молдавии приняли закон и в них все села без почек и печени ", - сказал Кива.

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Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагарь посоветовал пенсионерке из Кировоградщины продать свою собаку, чтобы заплатить за газ. На что пользователи соцсетей отреагировали большим количеством фотожаб: "Чтоб ты жил на одну собаку!"