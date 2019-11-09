Кива о женщинах с пластикой: "Надоели деформированные килограмма пластмассы в постели"

Кива раскритиковал женщин, которые делали пластику. Фото: 112

Народный депутат от пророссийской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива написал сокрушительный пост о том, что женщины из его окружения массово пользуются услугами пластических хирургов.

По мнению политика, новые стандарты красоты навязаны для зарабатывания денег, отметил Кива в Фейсбук.

"Посмотрев на своих знакомых, я подумал, что в них есть своего, а что они внедрили в себя и налепили на себя, считая, что это должно привлекать мужчин и что это, как минимум, сексуально. Начнём:

1) педикюр и маникюр - акриловые ногти( наложенная пластмасса на ногти) 90% таких;

2) живот - липосакция 20-25% таких;

3) грудь-маммопластика (деформация груди путём внедрения в неё инородных предметов) 70% таких;

4) губы - инъекции для увеличения и объема (опухшие рты) 80%;

5) нос - ринопластика (хирургическая коррекция носа) 25-30% таких;

6) глаза - линзы 25-30% таких;

7) ресницы- наклеены или наращены 80% таких;

8) волосы - наращены (вставные кудри от других женщин) 60% таких;

9) десятки мелких косметических и хирургических вмешательств в женское тело.

Проценты - личная статистика".

Кива спросил в соцсети куда делась "чистая, природная красота наших женщин"."И у меня вопрос: но рожать-то они нам будут детей, похожих изначально на них до пластических изменений? Часто прошу показать первую фотографию в паспорте. И если честно, как-то поднадоели эти деформированные килограммы пластмассы и химических продуктов в постели", - отметил Илья Кива.

Напомним, Илью Киву в начале октября застали за странным занятием просто в сессионном зале Верховной Рады. В ролике видно, как Кива разговаривал смартфоном с абонентом "Юлия конкурс красоты Одесса". Потом он начал активно дергать пах, а после этого – подтянул носки. Позже он назвал видео "тупым фейком", а на самом деле "он просто поправил член, подтянул носки, позвонил знакомой девушке".