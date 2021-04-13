Китайский СoronaVac начинают вводить украинцам. Кто получит вакцину

В Украине начинают прививки китайской вакциной от коронавируса СoronaVac. Фото: REUTERS

В Украине начинают прививки китайской вакциной от коронавируса СoronaVac.

Развозить препарат в регионы начали накануне, когда завершили все лабораторные исследования, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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"Эту вакцину получат полицейские, а также маломобильные группы населения и лица, которые за ними ухаживают. Кроме того, ее будут вводить олимпийцам, паралимпийцам и учителям, которые будут принимать непосредственное участие во внешнем независимом оценивании", - рассказал Степанов.

CoronaVac создан на основе инактивированного, то есть "убитого" вируса. Как, например, АКДС - против дифтерии, коклюша и столбняка.

CoronaVac - вторая вакцина от коронавируса, которой будут прививать в Украине. Она 12 апреля прошла лабораторный контроль. До этого украинцам кололи только индийский Covishield, произведенный по лицензии AstraZeneca. Первую дозу получили более 350 тыс. человек. Завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы, только 5 украинцев.