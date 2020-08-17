Китай вслед за Россией зарегистрировал вакцину от коронавируса

Разработчики готовятся к проведению третьего этапа тестирования потенциальной вакцины. Фото: pixabay.com

В Китае запатентовали первую в стране потенциальную вакцину от Covid-19 под названием Ad5-nCOV.

Вакцина использует ослабленный вирус простуды для введения генетического материала коронавируса, с целью научить организм человека вырабатывать антитела, которые распознают спаечный белок Covid-19 и борются с ним, сообщает Xinhua.

Компания CanSino Biologics провела второй этап испытаний, который показал, что вакцина безопасна и способна вызывать иммунный ответ. Сейчас разработчики готовятся к проведению третьего этапа в Саудовской Аравии, Чили, России и Бразилии.

Проблемой вакцины может стать использование вируса простуды, к которому у людей уже может быть иммунитет. Это может частично препятствовать иммунным реакциям. Кроме того, по сравнению с молодыми участниками исследований, тестирование пожилых людей давало, как правило, более низкие показатели действенности вакцины.

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11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Он отметил, что одной из его дочерей уже сделали прививку российской вакциной.