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вторник, 08 июня 2021 06:30

Китай не может раскрыть полную информацию о происхождении Covid-19 - ВОЗ

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Китай не может раскрыть полную информацию о происхождении Covid-19 - ВОЗ
ВОЗ не может заставить Китай раскрыть полную информацию о Covid. Фото: Reuters

ВОЗ не может заставить Китай разглашать больше данных о происхождении Covid-19.

"ВОЗ не имеет права принуждать кого-либо в этом отношении" и "мы полностью ожидаем сотрудничества, вклада и поддержки всех наших государств-членов в этом начинании", сообщил The Guardian со ссылкой на Майка Райана, директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям

Члены группы ВОЗ, которые посетили Китай в начале этого года в поисках происхождения Covid-19 заявили, что у них нет доступа ко всем данным, что способствует продолжающимся спорам о прозрачности страны. Однако в то же время они заявили, что теория лабораторных утечек не заслуживает дальнейшего исследования - заявление, которое опроверг глава ВОЗ, заявив, что все теории на самом деле остаются в силе.

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Первым официально подтвержденным случаем Covid-19 был человек, заболевший в Китае 2 декабря 2019 года.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили в Всемирную организацию здравоохранения о случаях пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем. 3 января 2020 года китайские службы сообщили ВОЗ о 44 случаях пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй.

Власти Китая отказывалась предоставлять экспертам ВОЗ, которые работали в Ухане в начале 2021 года, первичную информацию о ранних случаях заражения.

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Дата
08
июня

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