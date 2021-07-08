Киркоровы и моргенштерны убивают нашу идентичность - самое интересное в свежем номере "Країни"

"Когда интенсивность военных действий стихает, Россия активно продвигает культурное влияние. Не будет физической опасности, останутся киркоровы и моргенштерны - нацеленные на уничтожение нашей идентичности, на продвижение тезиса про "один народ", - говорит эксперт по коммуникациям Любовь ЦЫБУЛЬСКАЯ. - Все труднее сопротивляться, но нужно собрать все силы. Если лишат идентичности, то и войск не надо".
Говорим об информационной войне с Россией: какие используем инструменты и ходы. Удачны ли они. Каковы наши слабые стороны в этой борьбе. Как Россия использует социальные сети для дезинформации и что мы должны сказать миру о себе в первую очередь.
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