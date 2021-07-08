Киркоровы и моргенштерны убивают нашу идентичность - самое интересное в свежем номере "Країни"

"Когда интенсивность военных действий стихает, Россия активно продвигает культурное влияние. Не будет физической опасности, останутся киркоровы и моргенштерны - нацеленные на уничтожение нашей идентичности, на продвижение тезиса про "один народ", - говорит эксперт по коммуникациям Любовь ЦЫБУЛЬСКАЯ. - Все труднее сопротивляться, но нужно собрать все силы. Если лишат идентичности, то и войск не надо".

Говорим об информационной войне с Россией: какие используем инструменты и ходы. Удачны ли они. Каковы наши слабые стороны в этой борьбе. Как Россия использует социальные сети для дезинформации и что мы должны сказать миру о себе в первую очередь.

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ

"История - это полицейский. Наказывает народы, которые не слышат голосов из прошлого "

Юрий ЩЕРБАК, писатель, экс-посол Украины в США, Канаде, Мексике и Израиле

"Владелица магазина доказывала, что продает съедобные цветы"

Тед ЙЕНС, полицейский

"Ломаченко ярко вернулся в бокс"

Василий ТАНКЕВИЧ, журналист

"По пояс в воде сбегали ​​в ларек, опустошили запасы спиртного"

Что пишут крымчане о последствиях потопов

"Страх дает возможность принимать правильные решения в нужный момент"

Дмитрий ЛАЗУТКИН, поэт, спортивный комментатор

"На Сочельник возвращался из школы и думал, что в это время мои садятся ужинать. Колядовал во все горло и плакал"

Остап ЛУНЬ, бизнесмен

"Дядю арестовали. Тетю закрыли в доме и подожгли"

Владимир СИНЯКЕВИЧ, инженер-конструктор

"Вышел сторож, встретил знакомого. А мы тихонько висим на лестнице над их головами"

Андрей РИШТУН, исследователь подземелий

"Студентов держали с преступниками, а студенток бросили в тюрьму с проститутками"

доклад Украинской академической общины в Праге

Подробности читайте в "Країні" №27 (580) от 8 июля 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal