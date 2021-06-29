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вторник, 29 июня 2021 10:34

Кипр упрощает въезд для привитых украинцев, но есть исключения

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Кипр упрощает въезд для привитых украинцев, но есть исключения
Послаблення правил в'їзду не торкнеться тих громадян, що отримали щеплення китайською вакциною CoronaVac. Фото: pixabay.com

На Кипре с 1 июля перестанут требовать отрицательный результат Covid-теста от привитых путешественников из Украины.

Однако признавать будут не все вакцины, которые используют в Украине, говорится в сообщении посольства Кипра. В частности, страна не признает вакцину СoronaVac, а позиция относительно препарата Covishield требует уточнения.

"Вакцинированные пассажиры, которые имеют действительный сертификат о вакцинации, независимо от их гражданства, освобождаются от обязательств относительно лабораторного теста и самоизоляции при соблюдении следующих условий: имеют действующий сертификат о вакцинации, выданный Украиной; получили прививку одной из вакцин, утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), или вакцинами Sputnik V или Sinopharm по состоянию на 21 мая, и завершили схему вакцинации", - отмечают в посольстве.

Из сообщения посольства не очевидно, идет ли речь о соблюдении обоих условий одновременно. При этом специальный портал для регистрации вакцинированных путешествующих для туристов из Украины дает перечень только из указанных вакцин. Поэтому ослабление правил въезда не коснется тех граждан, что получили прививки китайской вакциной CoronaVac.

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В мире диагностировали более 399 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего больных обнаружили в Индии, Колумбии и Бразилии. По суточной смертности в Европе лидируют Россия, Франция и Германия. По количеству новых больных Украина заняла 72-е место в мировом рейтинге и 12-е среди стран Европы.

За последние сутки в Украине обнаружили 182 новых больных коронавирусом - меньше всего с начала года. Из них детей – 10, медработников – 3. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 234 463 украинца. Умерли 52 300 пациентов, из них 5 – за последние сутки. Выздоровели 2 164 374 человека, за последние сутки – 582.

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