Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10

В прошлом году обороты кинотеатров упали почти в три раза. Чтобы выжить сети должны были сокращать работников.

Автор: facebook.com/dmytro.derkach Соучредитель сети "Планета Кино" Дмитрий Деркач.

Также нужно было внедрять новые форматы работы и создавать специальные предложения для привлечения клиентов, рассказал Gazeta.ua соучредитель сети "Планета Кино" Дмитрий Деркач.

В 2020 году количество зрителей уменьшилось в 3,5 раза, если сравнивать с 2019-м. Снизились и доходы. Нам не удалось пропорционально уменьшить расходы. Поэтому накопился большой долг. Это колоссальный удар по нам и всей индустрии кинопроката.

Работников много сократили?

В начале 2020-го у нас было более 600 сотрудников в шести городах Украины. В карантин всеми силами пытались сохранить команду. Работники - один из важнейших наших активов, компания их тщательно подбирает и даже учит. Во время всех локдаунив находили возможность платить часть зарплаты. В первый не сокращали штат. В ноябре 2020 объявили карантин выходного дня и предупредили о локдауне в январе 2021 года. Поняли, что будет сложно все пережить без потерь. Пришлось сократить до 20% работников в кинотеатрах и офисе.

Какие изменения кинотеатры начали вводить в работе с клиентами?

В марте прошлого года, сразу после введения первого карантина, мы запустили антикризисные сертификаты, которые продавали за 100 гривен. До конца 2020 года их можно было обменять на любые билеты в кино. Даже если они стоили 450 гривен. Это дало весомый результат. Продали 112 тысяч сертификатов.

Сколько в среднем за месяц ходило людей в кинотеатры до пандемии и сколько ходит сейчас?

Зрителей точно меньше. Ведь месяцев без локдаунив или карантинов выходного дня было немного. Примерно в 2-3 раза меньше клиентов в 2021 году. Это, если сравнивать с докарантинним 2019 годом.

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Кинотеатры смогут выжить в нынешнем формате?

Киноиндустрия очень зависит от двух основных факторов: работаем мы или закрыты на карантин и выпускают ли голливудские студии в кинопрокат блокбастеры, которых все ждут. Такие фильмы уже начинают возвращать в кинотеатры всего мира. Например, в июне выйдет "Форсаж". Если эта тенденция с блокбастерами продолжится - нас не будут закрывать, ситуация быстро наладится. За 5-10 лет киноиндустрия будет жить, как и в доковидные времена.

Есть ощущение, что кинотеатры морально устарели - от внутреннего вида залов до качества изображения и звука. Все так же, как и несколько лет назад. Как индустрию освежить?

Не согласен. 10 лет назад мы не знали, что такое 3D, кинотеатры были очень просты. Сегодня мы имеем технологии IMAX, 4DX. Можно не только смотреть фильмы, но и посетить рестораны и купить в киномаркетах снеки и напитки. Кинотеатры превращаются в крутые места для отдыха. Несомненно, будут появляться новые технологии и форматы. Например, в разработке уже эксперименты с VR, 3D без очков. LED экраны, вместо проекторов.

Сколько должен оптимально сейчас стоить билет в кино, чтобы владельцы кинотеатров отражали вложения и зарабатывали?

Было бы круто, если бы у нас они стоили $10. Сейчас же в Украине одни из самых низких цен в мире в кинотеатры.

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Сейчас в интернете набирают обороты онлайн кинотеатры. Они перспективны, смогут опередить по популярности классические заведения?

Мы тщательно изучали эту сферу. Кинотеатры онлайн и оффлайн - совершенно разные по своей специфике бизнесы. Онлайн кинотеатры в Украине не прибыльные, ведь требуют больших инвестиций. Украинцы ходят в кинотеатры, ведь это гораздо больше, чем просто просмотр фильма. Это как маленький отпуск, социализация. Людям нужно куда-то выходить, а кинотеатр - простой и понятный способ провести время вместе с любимым человеком, друзьями. Во время локдауна несколько фильмов вышли в прокат одновременно онлайн и оффлайн. Однако разницу не почувствовали. Не было такого, что зрители отказались от похода в кино, чтобы посмотреть фильм дома.

ЕС планирует запретить трансляцию британских телешоу и фильмов в европейских государствах. Соответствующая служебная записка с объяснением попала в издание Express. Ее прислала Еврокомиссия странам-членам в понедельник, 21 июня. Ссылаются на непропорциональное большое количество фильмов и телешоу британского производства, представляющие в ЕС на основных потоковых платформах, например Amazon Prime и Netflix.