"Киевстар" закрывает более 10 "дешёвых" тарифных планов

Абоненты, которых касаются изменения, будут проинформированы, на сайте мобильного оператора и в SMS-сообщении не менее, чем за 7 дней. Фото: obozrevatel.com

С 15 января по 5 марта "Киевстар" обновит, а также закроет некоторые тарифные планы абонентов предоплаты и контракта.

Закрывают в основном планы с абонплатой менее 100 грн за 4 недели, пишет "Лига.Tech".

Среди тарифов, которые будут закрыты: Z-тариф 2018, Z-тариф 2017, Безлим Видео 2018, Безлим Разговоры 2018, Безлим Соцсети 2018, Все вместе. Смарт 2018, Все вместе. Экстра 2018, Все вместе. Плюс 2018, Онлайн 4G+ 2018, Киевстар Онлайн 3G 2018, Максимальный Безлим 200 2018, Максимальный Безлим 2018, Все вместе. Смарт 2017, Все вместе. Плюс 2017.

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Абоненты, которых касаются изменения, будут проинформированы на сайте мобильного оператора и в SMS-сообщении не менее чем за 7 дней. Если пользователь не успел самостоятельно выбрать новый тарифный план, "Киевстар" автоматически заменит условия. Абонент сможет бесплатно его сменить на любой действующий тариф.

Мобильным операторам запретили переводить клиентов на тарифы с расчетным периодом 4 недели. Антимонопольный комитет поручил операторам вернуть старые тарифы, где оплата взималась раз в месяц