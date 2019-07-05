Мобильных операторов обязали вернуть тарифы на месяц: подробности

В прошлом году большинство мобильных операторов перевело абонентов на тарифы с оплатой раз в 4 недели. Фото: Podrobnosti.ua

Мобильным операторам запретили переводить клиентов на тарифы с расчетным периодом 4 недели.

Антимонопольный комитет поручил операторам вернуть старые тарифы, где оплата взималась раз в месяц, пишет Liga.net.

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После того, как клиентов перевели на 4-недельные тарифы, им пришлось оплачивать услугу не 12, а 13 раз в год. Кроме того, исчезла постоянная дата оплаты. Она меняется ежемесячно.

Операторы Киевстар, lifecell, Vodafone переведут своих абонентов обратно на тариф, где оплачивать услуги надо будет раз в месяц.

Телеком-индустрия Украины в январе-марте 2019-го заработала 16,99 млрд грн. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период 2018-го. Прибыли упали за счет мобильной связи, которая принесла 8,63 млрд грн. Это на 6%, или на 536 млн грн меньше, чем было в прошлом году.