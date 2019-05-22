Сколько украинцы тратят на мобильную связь

Украинцы отказываются от стационарных телефонов. Предпочтение отдают смартфонам. Фото: UkrMedia

Телеком-индустрия Украины в январе-марте 2019-го заработала 16,99 млрд грн. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период 2018-го.

Прибыли упали за счет мобильной связи, которая принесла 8,63 млрд грн. Это на 6%, или на 536 млн грн меньше, чем было в прошлом году, пишет ubr.ua.

В то же время мобильные операторы отчитываются о росте прибыли. Так, Киевстар, который обслуживает 26,3 млн абонентов, заработал в январе-марте 4,77 млрд грн. Это на 20% больше, чем было в прошлом году в аналогичный период. Мобильный оператор lifecell получил на 17,2% больше - 1,4 млрд грн. Обслуживает 6,9 млн пользователей.

Правда вырос рынок предоставления доступа к сети интернет. Так, по информации государственной статистики за первые три месяца 2019-го прибыль составила 3,53 млрд грн - на 19% больше, чем в первом квартале 2018-го.

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Самый высокий прирост в первом квартале 2019-го показал сегмент кабельного телевидения - 23%, или 598 млн грн.

Наибольшее падение показал сегмент фиксированной телефонной связи - 1,18 млрд грн. Доходы упали на 20%. Сегодня украинцы массово отказываются от домашних телефонов. Предпочтение отдают смартфонам.

В прошлом году с 1 ноября стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения выросла в городах на 17% - с 42,56 грн до 49,8 грн; в селах на 18,8% - с 38,39 грн до 45,6 грн.