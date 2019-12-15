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воскресенье, 15 декабря 2019 12:04

Киевский патриархат отрицает свою ликвидацию

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Киевский патриархат отрицает свою ликвидацию
По состоянию на 14 декабря УПЦ КП не проинформировали о прекращении регистрации. Фото: Укринформ

Украинская православная церковь Киевского патриархата заявила, что не является юридически ликвидированной, о чем накануне сообщил глава ПЦУ митрополит Епифаний.

Об этом говорится в заявлении юридического отдела УПЦ КП.

Киевская патриархия считает, что председатель ПЦУ незаконно внес изменения в Единый реестр.

Там также отметили, что "предстоятель другой церкви - ПЦУ, отделенной от УПЦ КП" с помощью госслужащих Минкульта внес изменения в Единый госреестр юридических лиц, что, по мнению Киевской патриархии не имеет юридических оснований. В УПЦ КП отметили, что по состоянию на 14 декабря их официально не сообщили о прекращении регистрации.

Объявление о прекращении существования двух патриархий - "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ" - Епифаний сделал во время заседания расширенного Архиерейского собора, состоявшегося 14 декабря в Киеве по случаю годовщины создания единой поместной церкви.

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Дата
15
декабря

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