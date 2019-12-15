Епифаний ликвидировал две патриархии

Митрополит ПЦУ Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ".

Об этом архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря сообщил в Twitter.

Объявление о прекращении существования двух патриархий Епифаний сделал во время заседания расширенного Архиерейского собора, состоявшегося 14 декабря в Киеве по случаю годовщины создания единой поместной церкви.

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Заря также опубликовал соответствующие данные из Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований Минюста.

В 10:00 утра 15 декабря 2018 года 60 архиереев начали Объединительный собор в Софийском соборе в Киеве. В тот день создали единую поместную церковь Украины.