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воскресенье, 15 декабря 2019 09:33

Епифаний ликвидировал две патриархии

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Митрополит ПЦУ Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ".

Об этом архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря сообщил в Twitter.

Объявление о прекращении существования двух патриархий Епифаний сделал во время заседания расширенного Архиерейского собора, состоявшегося 14 декабря в Киеве по случаю годовщины создания единой поместной церкви.

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Заря также опубликовал соответствующие данные из Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований Минюста.

 
 
В 10:00 утра 15 декабря 2018 года 60 архиереев начали Объединительный собор в Софийском соборе в Киеве. В тот день создали единую поместную церковь Украины.
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Дата
15
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