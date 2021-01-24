Киевские школьники вернутся за парты

В Киеве школьники вернутся на учебу 25 января. Фото: brooks

Киевские школьники начнут учебу в школах после локдауна уже в понедельник, 25 января.

Об этом Киевская городская государственная администрация сообщила в Telegram.

В то же время если ситуация с коронавируса в городе ухудшится, учебные заведения перейдут на смешанную форму обучения. Отмечается, что на дистанционное обучение отправлять не всех школьников, а отдельные классы или школы.

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В Киеве за прошлые сутки обнаружили 240 больных коронавирусом. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 110, в Днепровском - 32 и в Соломенском районе - 31 случай.