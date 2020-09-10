Киевлянам и гостям города предлагают помочь в развитии ВДНХ

На центральном входе в Экспоцентр 16 сентября начнет работать альтернативный "Вхід до змін", с помощью которого можно будет сделать взнос на развитие комплекса.

Фото: ВДНХ

Главная идея инициативы - привлечь к изменениям всех неравнодушных гостей Экспоцентра, превратить реконструкцию павильонов и благоустройство комплекса на большое общественное дело и вместе улучшить место, которое уже стало знаковым не только для Киева, но и для всей страны.

Посетители комплекса смогут принять участие в изменениях ВДНХ и приобщиться к большой трансформации.

Фото: ВДНХ

Теперь попасть на территорию ВДНХ можно будет двумя способами - бесплатно, как и раньше, или воспользовавшись благотворительным пропускным пунктом "Вхід до змін". Выбирая последний, гости комплекса смогут внести вклад в развитие Экспоцентра. Какую именно сумму платить за вход, каждый будет решать лично.

На альтернативном входе разместят три турникета с разной стоимостью - 30, 60 или 100 гривен. Пройти через один из них можно будет, рассчитавшись платежной карточкой. Все средства от платного входа будут автоматически перечислены в бюджет Экспоцентра с целевым назначением.

Фото: ВДНХ

"Мы понимаем, что, к сожалению, для динамических изменений к лучшему только собственных ресурсов нам недостаточно и предлагаем каждому посетителю присоединиться и помочь нам менять ВДНХ к лучшему уже сегодня. В конце концов все мы шаг за шагом меняем не только свою жизнь, но и город в котором мы живем, и страну ", - рассказывает Евгений Мушкин, генеральный директор Национального комплекса "Экспоцентр Украины".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Яркий пробег и экспозиция под крыльями самолетов - в Киеве проведут двухдневный ретрослет

Благодаря первому этапу кампании по развитию Экспоцентра на территории ВДНХ уже появилось обновленное освещение центральной части, подземный переход превращен в артобъект, а также было высажено новые елки и установлены новые скамейки. Сейчас в работе еще несколько проектов, помочь которым можно прямо сейчас благодаря благотворительному взносу на сайте или вскоре, воспользовавшись "Вхід до змін" на центральном входе ВДНХ.