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четверг, 24 февраля 2022 20:29

Киев: волонтеры просят помощь для медиков на передовой

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Киев: волонтеры просят помощь для медиков на передовой
Впереди тяжелая ночь. Идут бои вокруг Киева, дежурят медицинские экипажи и требуют помощи, пишет волонтер Наталья Воронкова. Фото: facebook.com/nata.voronkova

Волонтеры в Киеве просят горожан поддержать медиков, дежурящих в экипажах. Им помимо еды и воды, нужны медикаменты. Об этом пишет волонтер Наталья Воронкова в Facebook.

"Вражеские самолеты над Киевом. Впереди тяжелая ночь. Родненькие украинцы, пожалуйста, очень нуждаемся в вашей помощи. Идут бои вокруг Киева, дежурят медицинские экипажи - нет ни воды, ни еды. Если вы не можете принести что-нибудь в военный госпиталь на склад Волонтерской Сотни Госпиталь, так мы приедем, заберем и увезем медикам на передовую на защиту Киева", - пишет Воронкова. Также дает список вещей первой необходимости. Нужна вода, еда, рации, генераторы, батарейки, павербанки, одеяла, подушки, газовые горелки, баллоны.

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Нужные медикаменты:
-транексамовая кислота 100мг/мл;
- дексалгин/кеторолак/кетолонг/кетролгин/кетанов;
- растворы в пластике: натрия хлорид, стерофундин, гек, геласпан, плазмовен, рингера;
- шприцы всех размеров, кроме инсулиновых;
- адреналин/норадреналин;
- ондансетрон 100мг;
- магнезия;
- налоксон;
- нимесил/афида;
- противовирусные и с мукалтирующим эффектом;
- дофамин;
- гидазепам;
- барволал, корвалмент, корвалол;
- венфлоны розовые, зеленые, синие.

Также нужны средства на скобы скелетной вытяжки - помогает вытаскивать осколки, просит волонтер.

Контакты:
093 687 03 38 Юлия
098 597 19 53 Алевтина
095 142 25 36 Юлия
Главный Военный Госпиталь, Печерск (заезд из Лабораторного переулка)
Сегодня работаем круглосуточно
Бульвар Верховной рады 21 б
Сегодня работаем круглосуточно.

Счета для помощи медикам и раненым:
ПриватБанк Воронкова Наталия
5168 7420 1680 3284 гривна
5168 7450 3123 4310 евро
5168 7450 2156 3280 доллара США.

Россия в 4.00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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Дата
24
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