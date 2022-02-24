Киев: волонтеры просят помощь для медиков на передовой

Впереди тяжелая ночь. Идут бои вокруг Киева, дежурят медицинские экипажи и требуют помощи, пишет волонтер Наталья Воронкова. Фото: facebook.com/nata.voronkova

Волонтеры в Киеве просят горожан поддержать медиков, дежурящих в экипажах. Им помимо еды и воды, нужны медикаменты. Об этом пишет волонтер Наталья Воронкова в Facebook.

"Вражеские самолеты над Киевом. Впереди тяжелая ночь. Родненькие украинцы, пожалуйста, очень нуждаемся в вашей помощи. Идут бои вокруг Киева, дежурят медицинские экипажи - нет ни воды, ни еды. Если вы не можете принести что-нибудь в военный госпиталь на склад Волонтерской Сотни Госпиталь, так мы приедем, заберем и увезем медикам на передовую на защиту Киева", - пишет Воронкова. Также дает список вещей первой необходимости. Нужна вода, еда, рации, генераторы, батарейки, павербанки, одеяла, подушки, газовые горелки, баллоны.

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Нужные медикаменты:

-транексамовая кислота 100мг/мл;

- дексалгин/кеторолак/кетолонг/кетролгин/кетанов;

- растворы в пластике: натрия хлорид, стерофундин, гек, геласпан, плазмовен, рингера;

- шприцы всех размеров, кроме инсулиновых;

- адреналин/норадреналин;

- ондансетрон 100мг;

- магнезия;

- налоксон;

- нимесил/афида;

- противовирусные и с мукалтирующим эффектом;

- дофамин;

- гидазепам;

- барволал, корвалмент, корвалол;

- венфлоны розовые, зеленые, синие.

Также нужны средства на скобы скелетной вытяжки - помогает вытаскивать осколки, просит волонтер.

Контакты:

093 687 03 38 Юлия

098 597 19 53 Алевтина

095 142 25 36 Юлия

Главный Военный Госпиталь, Печерск (заезд из Лабораторного переулка)

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Бульвар Верховной рады 21 б

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Счета для помощи медикам и раненым:

ПриватБанк Воронкова Наталия

5168 7420 1680 3284 гривна

5168 7450 3123 4310 евро

5168 7450 2156 3280 доллара США.

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