Киберполицейский хотел получить взятку в биткойнах

Киберполицейского задержали на взятке. Фото: СБУ

В Житомире сотрудники СБУ задержали киберполицейского, которого подозревают в вымогательстве взятки за закрытие уголовного производства.

Злоумышленник хотел получить взятку в биткойнах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По версии следствия, киберполицейский требовал от местного жителя $5000 за непривлечение его к ответственности за распространение порнографической продукции. За эту сумму полицейский обещал фигуранту дела обеспечить нужный" вывод компьютерно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.

При этом с целью избежание разоблачения, киберполицейский сначала предложил перечислить средства в биткоины на электронный кошелек. Однако, из-за длительности этой процедуры, он, наконец, согласился получить взятку в гривневом эквиваленте частями на банковский счет своего знакомого.

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Правоохранители задержали офицера полиции в центре Житомира. По данному факту возбуждено уголовное производство, продолжается досудебное следствие.

Директора Шосткинского казенного завода "Звезда", входящего в состав госконцерна Укроборонпром, задержали на взятке. Чиновник требовал $ 5 тыс.