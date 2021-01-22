"КГБешная кур*а" - Герман разозлила украинцев чествованием боевиков

Анна Герман призвала почтить памь'ять террористов. Фото: file.liga.net

Бывший пресс-секретарь президента-беглеца Украины Виктора Януковича Анна Герман, публично призвала почтить память ликвидированных террористов "Л/ДНР".

Герман отметила в прямом эфире телеканала ZIK, что коллаборационисты является "своими" людьми для государства.

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"Прежде всего, позвольте мне просить вас всех встать и почтить минутой молчания людей, погибших сегодня в Харькове, жертв пожара в доме престарелых и всех погибших на Майдане. И тех, кто протестовал, и тех 19 правоохранителей, которые были убиты на площади, и тех людей, которые погибли в Донбассе с одной и с другой стороны. Все они - наши люди", - высказалась Герман.

Кто-то из гостей студии возразил мнению Герман: "Почтить память надо всех, кроме русских, пришедших сюда". Надежда Савченко ответила, что даже россиян можно помянуть.

"Мы сегодня, почтив молчанием память всех людей, всех наших сограждан, должны думать о будущем. О том, как объединиться против тех внутренних "террористов", которые, воспользовавшись доверием народа, ограбив милицию, взяв оружие, сделали "государственный переворот", пытались и пытаются дальше уничтожить Украину", - завершила свою речь Герман.

Этот инцидент возмутил патриотическую общественность. Украинцы выразили свое недовольство в сети.

"КГБешная кур*а Анька Герман подняла и заставила студию почтить память погибших оккупантов, боевиков, которые убивают украинцев. Мы потеряли страну. Бешеными темпами. Это мы позволяем! Они нас втоптали в войну, кровь, теперь позор. Это мы позволили работать газпромовским каналам и уничтожать нас", - возмутилась на личной странице в Facebook Ирина Пугачева.

16 января в Украине чтят память киборгов - военных и добровольцев, которые отдали свои жизни при защите Донецкого аэропорта. Героическая оборона стратегически важной позиции началась 26 мая 2014-го и продолжалась 242 дня.