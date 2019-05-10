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воскресенье, 12 мая 2019 20:23

Кернес проверяет, допустят ли украинцы реванш

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Кернес проверяет, допустят ли украинцы реванш
Михаил Басараб: Пророссийские политики зря надеются на реванш. Фото: lb.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес и другие пророссийские политики восприняли победу Владимира Зеленского на выборах как карт-бланш для контрнаступления.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Михаил Басараб.

"Кернес призвал людей подписываться под петицией, которая должна вернуть одному из проспектов в городе имя маршала Жукова. Пророссийские политики зря надеются на реванш. Это слишком преждевременно. Вряд ли для этого есть достаточно оснований. Но сам факт такого заявления вызывает ненужное общественное напряжение. В течение последние 5 лет Кернес вынужден был мириться с новой политической реальностью. Сейчас пытается прощупывать почву. Проверить, как на такие заявления отреагирует общество, власть, какие могут быть последствия", - считает эксперт.

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По его словам, такая деятельность харьковских властей незаконна.

"Они нарушают законодательство Украины о декоммунизации. Это - сознательная провокация со стороны Кернеса. Переименование одного проспекта не свернет государственную политику по декоммунизации. Но реакция на такие заявления или отсутствие такой реакции покажет способность или неспособность украинского общества и власти сопротивляться возможному реваншу.

Нужно жестко и однозначно реагировать на такие провокации. СБУ должно требовать у Кернеса объяснений. Другие правоохранители и политики должны также реагировать на такие провокации и нарушения закона Украины", - добавляет политолог.

На сайте Харьковского горсовета собрала необходимое количество голосов электронная петиция о возвращении в название проспекта и станции метро имени маршала Жукова.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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