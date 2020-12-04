Кернес не успевает на свою присягу

Присяга мэра Харькова должна состояться 9 декабря. Фото: УНИАН

Мэр Харькова Геннадий Кернес не успевает на первое заседание городского совета.

Оно должен состояться 9 декабря, передает "Украинская правда" со ссылкой на директора Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрия Сидоренко и информированного собеседника.

"С нами никто эту дату не обсуждал. Это решение избирательной комиссии. Мы планировали, что сессия состоится ближе к 20 декабря. На 9-е он точно не успевает, я так понимаю", - сказал Сидоренко.

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СМИ сообщают, что территориальная избирательная комиссия может перенести на неделю первое заседание городского совета. Решения должны рассмотреть 4 декабря.

Об мэре Харькова Геннадие Кернесе снова заговорили, когда полиция начала уголовное производство по факту его исчезновения. Но уже через 1,5 часа производство закрыли. В полиции пояснили, что должны были сделать так по процедуре, так как с заявлением об исчезновении Кернеса к ним обратился харьковчанин.