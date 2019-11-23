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Кернес и Райнин объединились для дискредитации нового губернатора Харьковской области - СМИ

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Кернес и Райнин объединились для дискредитации нового губернатора Харьковской области - СМИ
Кернес и Райнин хотят дискредитировать главу Харьковской ОГА. Фото: Prm

Экс-глава Администрации президента 2016-19 годов Игорь Райнин и мэр Харькова Геннадий Кернес объединились для дискредитации главы харьковской области Алексея Кучера.

Мотивы разные, но объединяет их одно - новый губернатор для них угроза. Об этом пишет "Деловая столица", передает Depo.ua.

Сам Райнин, по данным издания, стремительно теряет влияние. Экс-глава администрации президента не смог переназначить свою протеже Юлию Светличную на первую должность в области, ввязавшись в борьбу с куратором "Слуги народа" в области Вадимом Слюсаревым. В итоге головой области стал молодой и малоизвестный в политической сфере области адвокат Алексей Кучер.

Не оправдались надежды Райнина на быструю дискредитацию нового губернатора, который должен был увязнуть в административной рутине и саботаже чиновников.

"К тому же экс-губернатор оставила хорошее наследство новому главе - подготовка к отопительному сезону была в критическом состоянии. Дошло до того, что в одном из населенных пунктов области было объявлено чрезвычайное положение. Правда через две недели работы новой команды в стенах ОГА, отопления было запущено во всех населенных пунктах. Чего не скажешь, например, о Харькове, где тепло было не во всех районах", - отмечает издание.

Кроме того, сейчас проходит аудит деятельности всех чиновников Харьковской обладминистрации, который, по данным СМИ, закончится вручением подозрений за коррупционные деяния и превышение полномочий. Журналисты отмечают, что в показаниях экс-заместителя председателя ОГА Евгения Шахненко, который обвиняется в присвоении госсредств и находится под домашним арестом, фигурирует много известных фамилий.

"Накануне встречи нового губернатора с депутатами облсовета Райнин вместе с первым заместителем председателя облсовета Коваленко обзванивали последних и требовали от них проигнорировать встречу. Но что-то пошло не так. На встрече присутствовали все ключевые депутаты", - отмечает издание. Кстати, сам Коваленко задокументирован и присутствует в показаниях Шахненко.

Из личных источников журналистам сообщили, что в противовес Райнину Кучер лично выстраивает коммуникацию с каждым депутатом, не пользуясь для этого услугами посредников. Такой подход очень отличается от пятилетнего пренебрежения, которое проявляли Райнин, а после и Светличная на своем посту.

Как результат, сейчас происходит переформатирование большинства в облсовете под нового губернатора. Кроме того, СМИ утверждают, что на первой же сессии Юлию Светличную ожидает "сюрприз".

В свою очередь мэр Харькова Шеннадий Кернес "впервые за последние 10 лет всерьез опасается проиграть выборы" и активно ищет выход на нового губернатора. По данным издания, Алексей Кучер игнорирует Кернеса, так как такую ​​линию поведения губернатору рекомендовал занять президент Владимир Зеленский.

Председатель обладминистрации поставил задачу провести аудит хозяйственной деятельности не только области, но и Харькова для выявления основных проблем города и возможностей их оперативного решения.

"Ведь именно надуманным хозяйственным раем Кернес всегда хвастался перед своими избирателями. Хотя эта демонстративная хозяйственность всегда состояла из картонных декораций. Просто избирателям не с чем сравнить. Но теперь, когда люди начинают обсуждать, почему в области тепло есть, а в Харькове приходится греться электронагревателями, ситуация может быстро измениться. Не в пользу Кернеса", - пишет "Деловая столица".

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