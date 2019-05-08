Кернес хочет снести волонтерскую палатку и вернуть улице советское название

Кернес зарегистрировал две противоречивые петиции. Фото: Vgorode.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес хочет избавиться от палатки волонтеров, которая собирает помощь для военных на центральной площади города.

"На эту палатку на площади Свободы смотреть действительно уже невозможно. Грязная, с какими-то фрагментами снарядов, сама уже тоже взрывалась не один раз. Лично я за то, чтобы ее убрать", - написал мэр в Facebook.

Палатка напротив областной администрации стоит с 2014 года и стала одним из самых известных в городе волонтерских пунктов помощи передовой АТО/ООС, местом сбора проукраинских активистов.

Также Кернес выступил за возвращение проспекту Петра Григоренко названия в честь советского маршала Жукова. Григоренко был генерал-майором армии СССР, диссидентом, основателем Украинской Хельсинкской группы. Он учился и некоторое время жил в Харькове, тогда как биография Жукова с Харьковом не связана, а сам проспект до того назывался в честь 60-летия СССР, а первым его названием было – улица Стадионная.

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Кернес заявил про "историческое название" в честь Жукова и сообщил о регистрации на сайте горсовета двух петиций по поводу сноса палатки и изменения названия проспекта.

"Я думаю, что если эти две петиции наберут необходимое количество голосов – а это 5000 – я сделаю все зависящее от городской власти, чтобы воплотить предложенное в них в жизнь. Я призываю вас поддержать эти петиции. И с наступающим праздником. С Днем Победы!" - обратился к жителям города Кернес.