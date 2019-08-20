Каждый украинец нуждается в психологической помощи – Супрун

Ульяна Супрун считает, что каждый украинец получил психологические травмы от войны на Востоке. Фото: Цензор.Нет

Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения считает, что каждый украинец нуждается в психологической помощи после событий на Майдане.

"Наша страна должна признать, что за последние годы украинцы получили психологическую травму, в частности из-за войны на Донбассе. Наш народ, каждый из нас пережил серьезную травму за последние пять с половиной лет ", - говорит Ульяна Супрун, пишет ukrinform.

"Мы увидели, что Украине не хватает качественной системы оказания психологической помощи. Первыми нашими шагами стала организация обучения украинских психологов и психиатров, социальных работников и священников в США, благодаря помощи американского посольства. Однако мы увидели, что украинцы не идут за такой помощью. Даже те, которые остро нуждались в психологической поддержке: ветераны АТО, переселенцы и участники Революции достоинства. Надо было найти тот способ, если бы люди могли анонимно говорить на эту тему ", - отметила Супрун.

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Государство в партнерстве с неправительственной организацией создала Lifeline Ukraine. Это национальная горячая линия по предотвращению суицидов и профилактике психического здоровья.

"Мы понимали, что в Украине много людей наверняка не будут доверять государственной программе психического здоровья, поэтому решили создать неправительственную организацию, используя успешный опыт "Australia Lifeline". Государственной ответственностью, задачей МЗ стало создание сети психологов, психиатров, соцработников, которые могут помочь человеку. От нас (МЗ - ред.) не будет никакого вмешательства - только поддержка", - подчеркнула Супрун.

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