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пятница, 21 июня 2019 16:55

Каждый пятый: обнародовали печальную статистику употребления алкоголя среди подростков

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Каждый пятый: обнародовали печальную статистику употребления алкоголя среди подростков
В Украине каждый 5-й подросток употребляет алкоголь. Фото: УНН.

Каждый пятый украинский подросток употребляет алкоголь раз в 3-5 дней.

Чаще, чем раз в неделю, употребляют алкоголь 17,8% украинской молодежи, сообщает Детский фонд ООН

61,9% украинской молодежи употребляет алкоголь раз в месяц. Опыт употребления алкогольных напитков хотя бы раз в жизни имеют 39,4% школьников. Среди 10-летних этот показатель составляет 13,6%. Среди 17-летних - 61,9%.

"По данным нынешнего исследования можно видеть, что употребление спиртных напитков остается достаточно распространенным среди учащихся учреждений общего среднего образования Украины", - говорится в исследовании.

Социологический опрос был проведен Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко совместно с ЮНИСЕФ в 2018-м в 287 учебных заведениях, где было опрошено более 13 тыс. респондентов.

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Опрос охватил учеников 5-11-х классов учреждений общего среднего образования, 1-го, 2-го курсов учреждений профессионально-технического образования (ЗПТО) и студентов учреждений профессионального перед высшими образования (ЗФПО) (на базе 9-летнего образования), которые представляют детей и молодежь 10-17 лет, которые учатся.

В частности, по данным ESPAD, каждый пятый украинский подросток употребляет алкоголь у себя дома, а каждый 10-й - выкурил свою первую сигарету в 14 лет, передает УНН.

С целью защитить украинскую молодежь от доступных алкоголя и табака депутаты внесли в парламент законопроект №9065.

Документ предусматривает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в пьянство предлагает запретить продажу алкоголя и сигарет возле учебных учреждений.

Инициатором проекта ЗУ выступил депутат Андрей Павелко. Он призвал коллег по парламенту поддержать усиление ответственности за продажу сигарет и алкоголя детям.

Геймеры, которые очень увлечены играми, меньше злоупотребляют алкоголем. Это выяснили ученые из Бергенского университета.

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