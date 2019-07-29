"Каждый президент Украины присягает на билете в Ростов с открытой датой" - эксперт

Олег Саакян: В Украине существует презумпция нетерпимости диктаторов. Фото: Тарас Подолян

Политическая команда "Слуги народа" сконцентрировала в своих руках всю возможную власть государственного аппарата, которая существует в Украине.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Олег Саакян.

"Поскольку люди голосовали не за конкретные фамилии, а самого Зеленского, то и спрашивать будут не с парламентариев и чиновников, а персонально с него.

Это создает большие риски и возможности. Государство нужно тотально трансформировать. На пути от роддома до кладбища человек все время спотыкается о государство, которое мешает жить. Это значит, что его нужно трансформировать, а не реформировать по частям. Мы до сих пор живем в государстве, сконструированном в советское время. Все эти годы оно распадалась, его немного реанимировали, но по своей сути остается античеловеческим. Трансформировать его возможно, если имеешь полноту власти. Зеленскому не на кого кивать. Может одним махом изменить правила игры", - считает эксперт.

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Но, по его словам, концентрация власти создает риск узурпации.

"Внутри политической системы нет ни одного действенного предохранителя. Антикоррупционная система может вычистить старых коррупционеров. Другой вариант - использовать ее как эффективный карательный инструмент. Что выберет Зеленский, увидим в ближайшие месяцы. Власть - один из крупнейших соблазнов.

Есть такие предохранители, как медиа, различные группы интересов, гражданское общество. В Украине существует презумпция нетерпимости диктаторов. Стоим близко к диктатуре, как никогда. Самый действенный предохранитель - украинское общество. Каждый президент после 2014 года, кроме Евангелие и Конституции дает присягу еще на одной невидимой бумажке. Это билет на Ростов с открытой датой", - добавляет политолог.

Полное интервью с Олегом Саакяном читайте в журнале "Країна" от 1 августа.