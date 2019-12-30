Каждые пять минут пожар, каждый день по пять погибших - итоги года от ГСЧС

Спасатели подвели итоги года. Фото: РБК

В течение 2019 году в Украине зафиксировали 97 337 пожаров, (по состоянию на 29 декабря) из них треть - в жилом секторе. В среднем каждые пять минут вспыхивает новый пожар.

С начала года в пожарах погибли 1766 человек, то есть в среднем - по пять в день. Еще 1434 получили травмы, а 1942 человек удалось спасти из огня, опубликованны итоговые цифры работы Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, было уничтожено почти 68 000 взрывоопасных предметов.

Всего в различных чрезвычайных ситуациях удалось спасти более двух с половиной тысяч человеческих жизней.

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Спасатели Украины получили 52 единицы спецтехники от правительства Китая. Среди машин есть пожарные машины, грейдеры, бульдозеры и автокраны.