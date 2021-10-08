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пятница, 08 октября 2021 18:45

Каждые 11 мин. в мире подросток кончает жизнь самоубийством - ЮНИСЕФ

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Каждые 11 мин. в мире подросток кончает жизнь самоубийством - ЮНИСЕФ
ЮНИСЕФ обратил внимание на проблему психических болезней у подростков. Фото: Pexels

Ежегодно почти 46 тыс. детей 10-19 лет кончают жизнь самоубийством.

Каждые 11 мин. в мире подросток лишает себя жизни, свидетельствуют результаты отчета ЮНИСЕФ "Положение детей в мире-2021".

13% подростков 10-19 лет имеют диагностированные психические расстройства. Примерно один из пяти человек 15-24 лет не заинтересован в жизни.

Пандемия Covid-19 стала причиной роста количества депрессий и психических расстройств у подростков.

"С наступлением третьего года пандемии нарушения режима жизни, образования, отдыха, а также заботы о доходах и здоровье семьи заставляют многих молодых людей испытывать страх, гнев и тревогу за свое будущее", - говорится в отчете организации.

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Правительства стран мира недостаточно инвестируют в охрану психического здоровья детей, молодежи и их опекунов.

В мире 2% государственных бюджетов, выделенных на здравоохранение, направляются на расходы, связанные именно с психическим здоровьем.

В Украине ежегодно совершают самоубийство более 100 детей. Одна из главных причин - депрессия, которую часто не замеают взрослые. Как распознать, что у ребенка депрессия и помочь ему решить проблемы, рассказала Gazeta.ua медицинский психолог и суицидолог Наталья Бугаева.

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