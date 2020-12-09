 
Ексклюзивы
1/5
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
3 Просмотров: 3285
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 2979
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1188
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 423
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 2754
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 657
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 792
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3114
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1647
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1692
Фото
Все фото
7
7
5
4
5
&quot;Каждую пятницу собирала чемодан домой&quot; - переезд в Норвегию
"Каждую пятницу собирала чемодан домой" - переезд в Норвегию
&quot;За три месяца карантина заплатило государство&quot; - переезд в Англию
"За три месяца карантина заплатило государство" - переезд в Англию
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Видео
Все видео
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
За сутки от коронавируса умерло рекордное количество украинцев
За сутки от коронавируса умерло рекордное количество украинцев
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
Оживают рождественские истории - стартовала выставка новогодних украшений
Оживают рождественские истории - стартовала выставка новогодних украшений
Главную елку страны в Киеве "озеленили" 500 тыс. веток
Главную елку страны в Киеве "озеленили" 500 тыс. веток
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 792
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3114
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1836
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1107
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 333
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
2 Просмотров: 441
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
среда, 09 декабря 2020 23:50

"Каждую пятницу собирала чемодан домой" - переезд в Норвегию
7

  Комментировать

Дария переехала в город Осло в Норвегию к своему мужу. Ведет блог, в котором рассказывает о жизни в стране, легализации, особенностях работы.

"За 8 лет, что здесь живу до сих пор не привыкла к холоду. Помню, как в первый год каждую пятницу собирала чемодан, чтобы вернуться домой. Позже оказалось, что такого дождливого и холодного года в Норвегии еще не было", - говорит женщина.

Трудно было выучить норвежский. И причина не только в сложности языка, а в том, что женщина знала английский и переходила на него.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка рассказала о перспективных работах в Дании

"С работой помог мужчина. Работаю в офисе, в компании, которая занимается строительством школ и садиков. С начальством здесь довольно необычные отношения. Нет правила "Начальник всегда прав". Можно поспорить, или например оспорить ситуацию, когда что-то не так. У меня свободный график работы, потому что имею малого ребенка. И это спокойно здесь разрешается. На первом месте здесь семья", - объясняет женщина.

Даша 8 лет живет в Осло. Женщина родила здесь дочь и устроилась на работу офисным работником
Фото: daria_norway
Даша 8 лет живет в Осло. Женщина родила здесь дочь и устроилась на работу офисным работником
Даша 8 лет живет в Осло. Женщина родила здесь дочь и устроилась на работу офисным работником
Даша 8 лет живет в Осло. Женщина родила здесь дочь и устроилась на работу офисным работником
Даша 8 лет живет в Осло. Женщина родила здесь дочь и устроилась на работу офисным работником

Даша замечает, что после переезда важно подписываться на блоггеров, которые также переехали и читать, как они боролись свои страхи и адаптировались в новой стране.

"На время моего переезда соцсети не были так развиты и я об этом жалею. Моя адаптация состоялась на курса, где я познакомилась с людьми, с которыми до сих пор общаемся. Кстати, дружим с такими же смешанными семьями. Норвежцы очень консервативны и редко пускают к себе".

Татьяна Зелинская из Владимира Волынского восемь лет назад переехала в Норвегию. Женщина ушла в декрет, который разделила вместе со своим мужем. Декрет здесь оплачивают лишь в первый год жизни ребенка. В течение двенадцати месяцев получают полную зарплату.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Каждую пятницу собирала чемодан домой" - переезд в Норвегию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 18936
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках Просмотров: 16822
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
5
 1 Просмотров: 11547
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
3
 Просмотров: 10548
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
5
 2 Просмотров: 7758
Общество
"За три месяца карантина заплатило государство" - переезд в Англию
"За три месяца карантина заплатило государство" - переезд в Англию
7
 Просмотров: 243
Украинских моряков будут готовить инструкторы из Великобритании, США, Канады, Швеции и Дании
Украинских моряков будут готовить инструкторы из Великобритании, США, Канады, Швеции и Дании Просмотров: 72
Зеленский приказал готовиться к годовщине Чернобыльской катастрофы
Зеленский приказал готовиться к годовщине Чернобыльской катастрофы Просмотров: 117
Среди заключенных произошла вспышка коронавируса
Среди заключенных произошла вспышка коронавируса Просмотров: 198
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
 3 Просмотров: 3285
Больше всего комментируют
6
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
3
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
2
Поганий приклад тренера
2
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Голосов: 54264
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть