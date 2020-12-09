"Каждую пятницу собирала чемодан домой" - переезд в Норвегию

Дария переехала в город Осло в Норвегию к своему мужу. Ведет блог, в котором рассказывает о жизни в стране, легализации, особенностях работы.

"За 8 лет, что здесь живу до сих пор не привыкла к холоду. Помню, как в первый год каждую пятницу собирала чемодан, чтобы вернуться домой. Позже оказалось, что такого дождливого и холодного года в Норвегии еще не было", - говорит женщина.

Трудно было выучить норвежский. И причина не только в сложности языка, а в том, что женщина знала английский и переходила на него.

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"С работой помог мужчина. Работаю в офисе, в компании, которая занимается строительством школ и садиков. С начальством здесь довольно необычные отношения. Нет правила "Начальник всегда прав". Можно поспорить, или например оспорить ситуацию, когда что-то не так. У меня свободный график работы, потому что имею малого ребенка. И это спокойно здесь разрешается. На первом месте здесь семья", - объясняет женщина.

Фото: daria_norway

Даша замечает, что после переезда важно подписываться на блоггеров, которые также переехали и читать, как они боролись свои страхи и адаптировались в новой стране.

"На время моего переезда соцсети не были так развиты и я об этом жалею. Моя адаптация состоялась на курса, где я познакомилась с людьми, с которыми до сих пор общаемся. Кстати, дружим с такими же смешанными семьями. Норвежцы очень консервативны и редко пускают к себе".

Татьяна Зелинская из Владимира Волынского восемь лет назад переехала в Норвегию. Женщина ушла в декрет, который разделила вместе со своим мужем. Декрет здесь оплачивают лишь в первый год жизни ребенка. В течение двенадцати месяцев получают полную зарплату.