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Каждая победа Украины в международном суде доказывает миру, что Россия - страна-преступник

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Каждая победа Украины в международном суде доказывает миру, что Россия - страна-преступник
Григорий Перепелица: Россияне начнут вести себя правомерно и придерживаться международного права, только если почувствуют, что у них могут что-то забрать. Фото: ДТ

Победы в международных судах - это показатель того, что наша дипломатия является эффективной. Однако должны понимать, что россияне не будут выполнять решений арбитражей. Однако это не значит, что нам стоит от них отказаться. Каждая победа Украины в международном суде в очередной доказывает миру, что Россия - страна-преступник.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт по международным отношениям Григорий Перепелица.

Международный суд Организации Объединенных Наций в нидерландской Гааге 8 ноября признал свою юрисдикцию в исках Украины против России. Что это для нас значит?

- Это очень важное событие для нас. Имеем не такой большой спектр средств, чтобы противостоять российской агрессии. Предыдущий и нынешний президенты предпочитают исключительно мирным политико-дипломатическим путям. Главным здесь является опора на международное право и мировые судебные организации. Представители Украины всегда на всех международных площадках пытаются апеллировать к мировому законодательству. Делаем титаническую работу, чтобы доказывать свои позиции в судах, показывать всем, какие преступления совершает Российская Федерация.

Поэтому тот факт, что суд в Гааге принял сторону Украины можно считать очередной дипломатической победой нашего государства. Показываем, что можем быть сильным конкурентом в судебных спорах, ведь на нашей стороне правда и право. Стокгольмский арбитраж - очередное доказательство. Видим прогресс и эффективную работу украинской стороны с международными судебными организациями.

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Какое может быть решение Гаагского суда по существу?

- Тем, что суд признал свою юрисдикцию по делу "Украина против России", он уже показывает, что скорее всего встанет на нашу сторону. Однако вопрос о том, какая практическая выгода для нашего государства от таких судебных побед. Наглядно видим, что Кремль нагло игнорирует любые международные арбитражные решения. Постановление трибунала по морскому праву россияне выполнили только тогда, когда сами считали нужным. Вернули наших моряков и корабли в обмен на выполнение своих условий. Если говорить о международном суде по правам человека, где Украина обвиняет РФ в дискриминации крымских татар, его решение Москва тоже проигнорировала. В России приняли закон, по которому любое решение международного суда может вступить в силу на территории РФ только после того, как его ратифицирует Государственная Дума. Поэтому любое решение, которое будет поддерживать Украину, россияне просто будут игнорировать.

Какой тактики придерживается РФ в судебных спорах с Украиной?

- Россияне всеми силами пытаются заблокировать решения судов. Настаивают, что органы не имеют компетенции рассматривать иски, подают апелляции. Затягивают решение дела по существу. Когда это не удается, просто игнорируют решения судов о компенсации убытков. Ярко сейчас видим это с ситуацией вокруг решения Стокгольмского суда. Может выставлять свои условия. Мол, мы заплатим вам то, что и так ваше в обмен на какие-то политические уступки.

Какие есть рычаги давления на Россию, чтобы заставлять их выполнять решения международных судов?

- Мы должны требовать этого исполнения. Ни в коем случае не должны отказываться от своих претензий. Наша власть отказывается от силовых средств. Если бы было желание, могли бы начать процесс национализации того же российского "Сбербанка", работающего на территории Украины. Так россияне бы увидели, что мы тоже можем действовать с позиции силы. Но наша пацифистическая политика приводит к тому, что война продолжается, а Россия не выполняет никаких взятых на себя обязательств. Также можно лоббировать арест российских активов за рубежом. Апеллировать к международным судебных решений и требовать компенсации таким образом. Россияне начнут вести себя правомерно и придерживаться международного права, только если почувствуют, что у них могут что-то забрать.

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Но на Россию хоть как-то влияют международные суды?

- Говорят, что Россию могут приравнять к стране-спонсору терроризма. Но вряд ли это произойдет. Так называемые ЛНР и ДНР не делают террористических актов как таковых. Они просто являются коллаборационистскими пророссийскими образованиями на территории Украины. Даже по нашему законодательству, они не считаются террористическими организациями.

От решений международных судов Кремль несет в первую очередь имиджевые потери. Больше людей в мире убеждаются в том, что Россия - страна-преступник. Но, к сожалению, РФ удачно компенсирует это своей масштабной пропагандой, действующей по всему миру.

Международный суд Организации Объединенных Наций в нидерландской Гааге 8 ноября признал свою юрисдикцию в исках Украины против России. Теперь может рассмотреть факты нарушения РФ конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Первое касается Донбасса, второе - преследование крымских татар и украинцев в Крыму.

Украина инициировала иск против России 2017 года. Требует возместить убытки за нарушение обоих конвенций. Киев обвиняет Москву в предоставлении оружия незаконным формированиям, сбивании малайзийского боинга на Донбассе в июле 2014-го, обстрелах жилых районов Мариуполя и Краматорска в январе-феврале 2015 года. В дискриминации украинской и крымскотатарской общин на оккупированном полуострове, запрете деятельности Меджлиса, ограничении на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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