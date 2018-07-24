Катастрофы, засуха и война - астрологи прогнозируют несчастья в конце июля

Астролог дал прогноз на катаклизмы, падения самолетов, войну и смену правящего режима. Фото gs.fm

Астрологи предупреждают о сложном периоде в конце июля - с 25 до 31 июля. Ожидается лунное затмение, возможны катаклизмы и может вспыхнуть война.

"25 июля Меркурий становится ретроградным, поэтому с этого момента нельзя заключать сделки и подписывать договоры. Лучше просто переждать. Зато это хорошее время, чтобы вернуться к прошлому, доделать то, что вы не успели раньше, и завершить начатое", - отметил Влад Росс, сообщает "Главред".

27 июля ожидается "кровавое" лунное затмение.

"Это будет время больших катастроф, когда неожиданно может вспыхнуть война. Этот период крайне неблагоприятен, в первую очередь, для России. Там может произойти какая-то техногенная катастрофа или смена правящего режима", - добавил эксперт.

В Украине, по словам эксперта, конец июля будет еще и очень пожароопасным, могут начать гореть леса, поля и торфяники.

С 25-31 июля астролог не рекомендует летать самолетами - возможны катастрофы.

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По утверждениям медиков, во время затмений у некоторых людей может ухудшиться здоровье. Психологи предостерегают от проявления сильных эмоциональных состояний.