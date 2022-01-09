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воскресенье, 09 января 2022 14:10

Катастрофа самолета МАУ: семьи погибших украинцев не обращались в Иран за компенсацией

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Катастрофа самолета МАУ: семьи погибших украинцев не обращались в Иран за компенсацией
Иран должен выплатить семьям жертв крушения по $150 тыс. Фото: zaxid

Ни одна из семей, погибших украинцев в результате крушения самолета МАУ в небе над Тегераном, пока не обращалась в Иран за компенсацией в $150 тыс.

Об этом рассказал посол Исламской Республики Иран в Украине Манучехр Моради, передает УНН.

"Относительно того, какое количество семей получило указанную сумму, у меня нет точных данных, поскольку этот процесс продолжается, однако мне известно, что некоторые получили эту сумму. Относительно украинских семей ни одна из них пока не обращалась", - сказал он.

По словам Моради, правительством Ирана была определена сумма в размере 150 тыс. долларов, руководствуясь принципом доброй воли и правилом ex gratia, то есть милосердного отношения к семьям жертв. При Министерстве путей и городского развития страны создан штаб, ответственный за выплаты семьям погибших, без учета их гражданства.

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Ко второй годовщине трагедии власти Ирана заявили, что страна начала выплачивать компенсации семьям погибших в катастрофе самолета МАУ под Тегераном два года назад. Сообщалось, что 150 тысяч долларов было перечислено некоторым семьям погибших, а для других процесс выплаты компенсации уже начался.

В то же время МИД Украины сообщил, что Иран не предлагал Украине компенсацию за сбивание самолета МАУ.

В Киеве почтили память жертв крушения самолета МАУ в Иране.

8 января 2020 года Boeing 737 в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране случайно сбили иранские военные. Погибли 176 человек, среди них было 11 украинцев — два пассажира и девять членов экипажа.

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09
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