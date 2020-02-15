Катастрофа самолета МАУ: компенсации родным погибших превысят $ 80 тыс.

С властями Ирана обсуждают компенсации родственникам погибших пассажиров и членов экипажа рейса МАУ.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил об этом журналистам в Мюнхене, сообщает "Европейская правда".
Пристайко убежден, что эта компенсация превысит $ 80 тыс. на человека, которая звучала раньше иранской стороны.
"80 тысяч - это стандартная сумма, стандартная выплата по законодательству Ирана", - пояснил Пристайко.
В Тегеране соглашаются, что она будет выше.
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"Мы детально обсудили это с министром иностранных дел Ирана. Это на самом деле совсем другие механизмы и совсем другие суммы, начиная от выплат, которые обеспечиваются страховыми компаниями, также выплат, обеспечивающих наши авиалинии. Авиалинии уже вышли на контакт с родственниками погибших, не только украинцев", - рассказал он.
Министр сказал, что это очень сложная юридическая процедура.
8 января в небе над Тегераном взорвался и упал самолет Международных авиалиний Украины, который направлялся в Киев. На борту были 176 человек – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них – 11 украинцев, также граждане Ирана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 28 погибших - дети.
Через несколько дней Иран признал, что самолет был ошибочно сбит их ракетой. Позже стало известно, что ВВС Ирана выпустили 2 ракеты по украинскому Boeing.
18 января Хасан Резайефар заявлял, что черные ящики с авиалайнера МАУ будут отправлены в Украину. Позднее он заявил, что Иран не будет передавать самописцы за границу.
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