Катастрофа самолета МАУ: компенсации родным погибших превысят $ 80 тыс.

Компенсации обсуждают с Ираном. Фото: Reuters

С властями Ирана обсуждают компенсации родственникам погибших пассажиров и членов экипажа рейса МАУ.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил об этом журналистам в Мюнхене, сообщает "Европейская правда".

Пристайко убежден, что эта компенсация превысит $ 80 тыс. на человека, которая звучала раньше иранской стороны.

"80 тысяч - это стандартная сумма, стандартная выплата по законодательству Ирана", - пояснил Пристайко.

В Тегеране соглашаются, что она будет выше.

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"Мы детально обсудили это с министром иностранных дел Ирана. Это на самом деле совсем другие механизмы и совсем другие суммы, начиная от выплат, которые обеспечиваются страховыми компаниями, также выплат, обеспечивающих наши авиалинии. Авиалинии уже вышли на контакт с родственниками погибших, не только украинцев", - рассказал он.

Министр сказал, что это очень сложная юридическая процедура.