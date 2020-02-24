Катастрофа МН17: заявили о наличии свидетеля запуска ракеты

Пассажирский самолет Боинг 777 рейса MH17 был сбит боевиками 17 июля 2014-го. ФОТО: delo.ua

У Объединенной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты, которой 17 июля 2014 сбили малазийский Боинг рейса MH17.

Заявил об этом председатель JIT Фред Вестербеке в эфире канала CBS.

"Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Я не сказал, сколько их", — ответил он на вопрос о наличии у следственной группы свидетеля.

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Вестербеке убежден, что запускали ракету российской системой "БУК". Что касается самой РФ, по словам главы JIT, за последние 5 лет помощи в расследовании от нее вообще не поступало.

"Они должны были дать нам всю информацию и все доказательства, необходимые нам в этом сложном расследовании. Они должны были сказать нам на второй день после того, как это произошло. Они должны были сказать нам: "Мы совершили ошибку" либо "Мы сделали то, чего не должно было случиться". Они должны были выйти вперед. Это то, что они должны были сделать, и никогда этого не делали", — отметил Вестербеке.

Прошлым летом СБУ отчиталась о расследовании по МН17. Следователям удалось установить маршрут перемещения, время и место запуска ракеты, а также маршрут, которым ЗРК возвращали в Россию.