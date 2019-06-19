Катастрофа МН17: рассказали о возможности наказания высшего российского руководства

Луценко рассказал о возможности наказания высшего российского руководства за крушения малайзийского "Боинга". Фото: Версии

В нидерландской прокуратуре заявили, что не исключают возможности установления причастности высшего российского руководства к крушению малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом.

Этот факт говорит о том, что международная следственная группа имеет серьезные намерения, - сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Интерфакс.

"Давайте я вам процитирую слова господина голландского прокурора, сегодня, отвечая на вопрос семей жертв о том, можно ли рассчитывать на выдвижение подозрения даже Путину, ответил, что этого исключить нельзя. Очевидно, такой вопрос свидетельствует о серьезности намерений международной следственной группы", - подчеркнул Луценко.

По его словам, сегодня был сделан "критически важный шаг" не столько в плане собственно подозреваемых - ведь они не являются самыми высокопоставленными лицами в цепочке отдачи приказов - сколько в плане первых конкретных подозрений.

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"За ними, конечно, пойдут все остальные, а сколько их будет - покажет следствие и Украины, и в рамках расследования Совместной следственной группы. Речь идет о том, что мы начинаем от солдат, а завершаем генералами и политиками", - сказал генпрокурор.

Луценко отметил, что украинские и голландские следователи работают над установлением непосредственных исполнителей этого преступления.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение подозреваемым в причастности к крушению пассажирского Boing в июле 2014-го на Донбассе. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.