Кассирша банка воровала деньги с карточек пенсионеров

Правоохранители задержали кассиршу банка, которая воровала деньги у пенсионеров. Фото: News

В Виннице кассирша одного из местных отделений банка почти год похищала деньги с карточек пенсионеров.

К правоохранителям обратились прадставникы банка. Они сообщили, что подозревают кассиршу в хищении средств своих клиентов. Как отмечается, к руководству отделения стали поступать жалобы от клиентов, что с их карточек исчезают деньги в сумме от 500 до 1000 гривен. При этом все пострадавшие снимали пенсии в кассе банка и их обслуживала одна кассирша. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в области.

"При проверке выяснилось, что во время проведения операции по снятию средств с карты в кассе, работница банка проводила две денежные операции. Пока клиент находился у окна кассы, женщина успевала дважды провести банковскую операцию - снять сумму необходимую клиенту и несколько сотен для себя. Так продолжалось до тех пор, пока она не встретила бдительного клиента. Пожилой мужчина заметил, что после снятия наличных в кассе, на его счету остается денег меньше, чем должно быть. С этой проблемой он обратился в администрацию банка. С аналогичной проблемой обратилось еще несколько пенсионеров ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенник обобрал вдову бойца ВСУ

Правоохранители изъяли документацию о проведении банковских операций этим работником и направлили ​​на экспертизу. Как выяснилось, подписи в квитанциях, где снимала деньги кассирша, были подделаны.

Злоумышленнице объявили подозрение. Женщину взяли под стражу на 60 суток с правом внесения залога в размере 40 000 гривен, котый она внесла.

Мошенники выманивали у людей деньги через интернет по масштабной схеме. В мошенничестве участвовали киевляне, которые предлагали людям денежные займы через специальные веб-платформы. Злоумышленники зарабатывали около 500 тыс. грн в месяц.