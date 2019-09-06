Касько рассказал, чем будет заниматься в прокуратуре

Касько планирует заниматься реформами. Фото: 112

Первый заместитель генпрокурора Виталий Касько планирует заняться реформированием прокуратуры.

Сам он пока не знает своих служебных обязанностей, рассказал он в комментарии журналисту Укринформа.

"Насколько я понимаю, политическая воля есть и у президента, и у генерального прокурора, буду использовать эту возможность привести прокуратуру в порядок, чтобы она наконец начала работать в соответствии с европейскими стандартами", - добавил Касько.

Чиновник считает, что прокуратура не должна заниматься расследованием уголовных дел.

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"Я об этом говорил с генпрокурором, и он абсолютно поддерживает идею типичной европейской прокуратуры, которая будет нравиться обществу, знать, что прокуратура выполняет работу по защите добропорядочного гражданина и наказанию виновного", - отметил он.

Касько не исключает, что в дальнейшем будет заниматься международно-правым сотрудничеством в Генпрокуратуре.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что хочет "крови в правовом смысле". Рябошапка пообещал модернизировать Генпрокуратуру и интенсивно бороться с коррупцией.