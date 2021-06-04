Картина украинского художника стала самой дорогой за всю историю аукционов

В Киеве на аукционе "Золотое Сечение" пейзаж украинского художника Ивана Марчука "Золотая ночь" продали за $96,8 тыс.
Полотно, написанное в 1981 году акрилом, установило ценовой рекорд, пишет Marbeks.
"Картина была выставлена из частной коллекции. Также это самый дорогой лот среди украинских художников, который был продан на украинском аукционе за всю историю", - говорится в публикации.
Отмечается, что за произведение боролись семь коллекционеров.
Композиция является знаковой в творчестве художника. На ней изображен закат над украинским селом рядом с рекой. Пейзаж напоминает Каневщину над Днепром.
Прошлый рекорд украинского аукциона также связан с творчеством Марчука. Летом 2020-го его натюрморт "Лодки цветом поросли" продали за $56,1 тыс.
На выставке в Южной Корее посетители испортили граффити, которое стоит более $500 тыс. Они думали, что могут воспользоваться краской и кистями, которые лежали перед инсталляцией, и разрисовали ее. Автором граффити является американский художник JonOne.
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