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пятница, 04 июня 2021 17:06

Картина украинского художника стала самой дорогой за всю историю аукционов

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Картина украинского художника стала самой дорогой за всю историю аукционов
Картина Ивана Марчука "Золотая ночь". Пейзаж выполнен акрилом в неповторимой манере "плентанизма". Фото: gs-art.com

В Киеве на аукционе "Золотое Сечение" пейзаж украинского художника Ивана Марчука "Золотая ночь" продали за $96,8 тыс.

Полотно, написанное в 1981 году акрилом, установило ценовой рекорд, пишет Marbeks.

"Картина была выставлена ​​из частной коллекции. Также это самый дорогой лот среди украинских художников, который был продан на украинском аукционе за всю историю", - говорится в публикации.

Отмечается, что за произведение боролись семь коллекционеров.

Композиция является знаковой в творчестве художника. На ней изображен закат над украинским селом рядом с рекой. Пейзаж напоминает Каневщину над Днепром.

Прошлый рекорд украинского аукциона также связан с творчеством Марчука. Летом 2020-го его натюрморт "Лодки цветом поросли" продали за $56,1 тыс.

На выставке в Южной Корее посетители испортили граффити, которое стоит более $500 тыс. Они думали, что могут воспользоваться краской и кистями, которые лежали перед инсталляцией, и разрисовали ее. Автором граффити является американский художник JonOne.

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