Карпаты замело снегом. Туристов просят не ходить в горы

Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Высокогорье Карпат снова замело снегом, а температура опустилась ниже 0°C. Спасатели предупреждают об опасности передвижения.

Туристам советуют воздержаться от выхода в высокогорье из-за осложнения погодных условий, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На горе Поп Иван Черногорский холодно. По состоянию на 2 июня там облачно, ветер восточный 10-12 м/с, а температура воздуха составляет -2°C", - говорится в сообщении.

Горные спасатели записали вчера видеообращение для тех, кто планирует поход на вершину.

Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат, высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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16 июня ожидается значительная магнитная буря. Незначительные геомагнитные колебания в этом месяце прогнозируют также 2 и 3 июня. Не исключены они 8-9 июня. Чем старше человек, тем больше он испытывает негативное влияние геомагнитных колебаний. Врачи дали метеочувствительным людям несколько советов.