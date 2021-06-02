Карпаты замело снегом. Туристов просят не ходить в горы

 
Ексклюзивы
1/5
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Просмотров: 99
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Просмотров: 324
Чего больше всего боятся судьи
Чего больше всего боятся судьи
Просмотров: 477
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 450
Зеленский занимался "лукашизмом", затем набросился на Кличко - Бессмертный
Зеленский занимался "лукашизмом", затем набросился на Кличко - Бессмертный
Просмотров: 333
Лето нас еще "поморозит" - синоптик назвала день, когда кончатся холода
Лето нас еще "поморозит" - синоптик назвала день, когда кончатся холода
Просмотров: 1557
Автоматы, машина, овчарки: во Львове ярко погуляли на День защиты детей - фото
Автоматы, машина, овчарки: во Львове ярко погуляли на День защиты детей - фото
Просмотров: 999
Университет Зеленского: зачем президенту новый вуз
Университет Зеленского: зачем президенту новый вуз
Просмотров: 639
Когда Украина перестанет зависеть от беларусского бензина
Когда Украина перестанет зависеть от беларусского бензина
Просмотров: 495
Откопали в горшке и хранят в бомбоубежище. В Софийском соборе выставят уникальный документ
Откопали в горшке и хранят в бомбоубежище. В Софийском соборе выставят уникальный документ
Просмотров: 495
Фото
Все фото
13
6
3
40
24
Во Львове открыли уникальную железную дорогу для детей - яркие фото
Во Львове открыли уникальную железную дорогу для детей - яркие фото
Укрпочта продала недействующее отделения под церковь РПЦ в Украине
Укрпочта продала недействующее отделения под церковь РПЦ в Украине
Протестные двери ОП отреставрировали и вернули на место - фото
Протестные двери ОП отреставрировали и вернули на место - фото
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
Автоматы, машина, овчарки: во Львове ярко погуляли на День защиты детей - фото
Автоматы, машина, овчарки: во Львове ярко погуляли на День защиты детей - фото
Видео
Все видео
Карпаты замело снегом. Туристов просят не ходить в горы
Карпаты замело снегом. Туристов просят не ходить в горы
"Румыны будут е**ть всех украинцев" - пьяный священник РПЦ бросался на полицейских
"Румыны будут е**ть всех украинцев" - пьяный священник РПЦ бросался на полицейских
Еще один "слуга народа" извинился перед украинцами
Еще один "слуга народа" извинился перед украинцами
ВСУ показали, как будут уничтожать врага - потрясающее видео
ВСУ показали, как будут уничтожать врага - потрясающее видео
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
Интервью
1/5
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 450
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1908
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 495
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 999
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 432
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 369
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
среда, 02 июня 2021 14:28

Карпаты замело снегом. Туристов просят не ходить в горы

  Комментировать
Карпаты замело снегом. Туристов просят не ходить в горы
Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Высокогорье Карпат снова замело снегом, а температура опустилась ниже 0°C. Спасатели предупреждают об опасности передвижения.

Туристам советуют воздержаться от выхода в высокогорье из-за осложнения погодных условий, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На горе Поп Иван Черногорский холодно. По состоянию на 2 июня там облачно, ветер восточный 10-12 м/с, а температура воздуха составляет -2°C", - говорится в сообщении.

Горные спасатели записали вчера видеообращение для тех, кто планирует поход на вершину.

Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат, высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину идет холодная погода: где пройдут ливни

16 июня ожидается значительная магнитная буря. Незначительные геомагнитные колебания в этом месяце прогнозируют также 2 и 3 июня. Не исключены они 8-9 июня. Чем старше человек, тем больше он испытывает негативное влияние геомагнитных колебаний. Врачи дали метеочувствительным людям несколько советов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Карпаты замело снегом. Туристов просят не ходить в горы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июня

Человек на 85 процентов зависит от того, что ест

На британский престол взошла новая правительница

Запатентовали инновационный прибор

Украинская туристка исчезла во время похода в горы

Домой оставалось меньше километра: женщина не вернулась из церкви

Самое читаемое
Хоронили в день рождения невесты - что известно о парне, которого нашли на дне озера
Хоронили в день рождения невесты - что известно о парне, которого нашли на дне озера
 Просмотров: 30586
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
7
 Просмотров: 9153
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
 18 Просмотров: 5184
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
 Просмотров: 3906
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные Просмотров: 3861
Общество
Во Львове открыли уникальную железную дорогу для детей - яркие фото
Во Львове открыли уникальную железную дорогу для детей - яркие фото
13
 Просмотров: 351
"Румыны будут е**ть всех украинцев" - пьяный священник РПЦ бросался на полицейских
"Румыны будут е**ть всех украинцев" - пьяный священник РПЦ бросался на полицейских
 Просмотров: 567
Еще один "слуга народа" извинился перед украинцами
Еще один "слуга народа" извинился перед украинцами
 Просмотров: 702
В Украине могут запретить продавать лекарства детям
В Украине могут запретить продавать лекарства детям Просмотров: 36
На Украину надвигаются грозы с градом и шквалами
На Украину надвигаются грозы с градом и шквалами Просмотров: 423
Больше всего комментируют
18
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
2
Шария объявили персоной нон грата и лишили статуса беженца в Литве
2
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
2
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
1
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Голосов: 56369
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть