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воскресенье, 28 февраля 2021 14:00

Карпатам угрожают паводки

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Карпатам угрожают паводки
Из-за снежной зимы Карпатам угрожают паводки. Фото: ukrinform.ua

После снежной зимы Карпатам угрожают паводки.

Эколог, глава Национального экологического совета Украины Александр Чистяков рассказал, каким населенным пунктам больше всего угрожают паводки, передает ТСН.

"Да, 100% будут наводнения, и паводок будет сильный в Карпатах. Если в центральной части такого катастрофического не будет, конечно, там будет весеннее наводнение, но оно будет в мерах обычного, естественного, и на хозяйственную деятельность это не повлияет. А вот в Карпатах будет ожидаться очень сильный паводок ", - отметил Чистяков.

Больше всего могут пострадать те населенные пункты, которые расположены вблизи горных рек.

"Эти реки обязательно выйдут из своего русла. Потому что есть несколько причин для этого: первое - идет массовая вырубка леса, ведь мы из школы знаем, что каждое дерево аккумулирует и держит своими корнями до 400 литров воды. И если не будет дерева, то эта вода превращается в смертельный поток, который смывает все на своем пути. Также у нас, к сожалению, очень много горных рек просто разрушены - летняя галька, которая и держала эти реки в руслах, - забрана на продажу. Теперь, не имея своего русла, река разливается и наносит просто катастрофические убытки народному хозяйству", - рассказывает эксперт.

Чистяков считает, что больше всего от наводнений пострадает Закарпатская область.

"За последнее десятилетие, из-за глобального потепления, мы сместились на более чем 200 км в сторону юга. И те районы, которые были степными, они стали сухими, они едва не входят в регионы полупустынь. В основном пострадают наши южные области, такие, как Николаев , Херсон, Одесская область - там будет очень серьезная засуха. В то же время карпатские регионы наоборот теперь будут более подвержены ливням, потопам и т.д. ", - говорит эксперт.

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При этом Чистяков указал и на положительную сторону такого количества снега. Ведь после оттепели земля впитает в себя воду и впоследствии хорошо повлияет на урожай.

"Эта зима, с одной стороны, для сельского хозяйства будет хорошей, ведь не было очень сильных морозов, перед тем, как выпал снег. То есть Земля не промерзла и поэтому она не потеряла способность поглощать воду. И поэтому, когда будет весеннее половодье, то земля в себя все впитает. И это очень хорошо, ведь будет увлажнения почвы ", - убежден эколог.

Также Чистяков отметил, что изменение климата в Украине непосредственно влияет на урожайность.

"Что важно, что из-за смещения климатических поясов, из-за катастрофического увеличения теплых дней в году у нас смещаются температурные пояса в стране. Поэтому вместе с ними смещается и урожайность, она идет больше к северу, и там, где мы раньше сеяли кукурузу, сою, то сейчас там будет очень низкий ее показатель. А вот пшеницы в этом году будет много, если в дальнейшем не будет каких температурных катаклизмов ", - убежден эколог.

Если в Карпатах ливни станут обильными, а осадки града участятся, то степным регионам в этом году грозит сильная засуха.

"В этом году степные районы будут подвержены серьезной засухе. Также привычными процессами станут град, шквальные ветра во время дождей.. Град будет падать в весенний и осенний периоды. Это грозит не только урожаю, но и другой сельскохозяйственной деятельности. впоследствии это будет только усиливаться", - рассказал эксперт.

Чистяков также рассказал, как решить проблему с паводками.

"Во-первых: нужно высаживать деревья. И если вчера можно было высаживать деревья один к одному - то есть одно срубили, а одно посадили, то сегодня - уже этого будет мало. И нужно сажать один к десяти - одно дерево срубили, а 10 посадили. В о-вторых: нужно срочно провести ревизию всех малых рек, их русел, в каком они находятся состоянии. И привлечь к этому ученых, желательно из Института мелиорации, Института гидробиологии Академии наук Украины, Аграрную академию наук. Они моментально распишут гидрологическую карту, что нужно сделать, чтобы не было массовых потопов. И третье, что нужно сделать, - не просто на бумажке запретить вырубку лесов. Нужно ввести такие штрафы, чтобы это стало экономически невыгодно. чтобы человек знал - Срежешь ель - отдавай дом, чтобы оплатить штраф за нанесенный природе ущерб ", - подчеркнул эколог.

Февраль в Украине завершится похолоданием и сильным ветром. Холодный атмосферный фронт, который идет из Польши и Германии пришел к нам и принес на воскресенье похолодание и осадки.

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