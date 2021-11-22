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понедельник, 22 ноября 2021 14:13

Карантинные правила проезда в общественном транспорте изменят

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Карантинные правила проезда в общественном транспорте изменят
В Украине отменят запрет на перевозку определенного количества пассажиров в салонах городского транспорта красных регионов. Фото: Николай Тыс, УНИАН

В красных регионах обновят правила работы городского транспорта. По просьбе мэров городов в общественный транспорт будут пускать больше пассажиров.

Изменения уже готовят к соответствующему постановлению Кабмина, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет "Интер".

Это связано с наступлением холодов, ведь людям приходится долго ждать на остановках. А это может повлечь за собой новую волну острых респираторных заболеваний, пояснил министр.

Требование предоставлять сертификаты о вакцинации для проезда в городском транспорте также пересмотрят. Однако наличие Covid-сертификата или отрицательного ПЦР-теста останутся обязательным условием для проезда в межобластных автобусах и поездах.

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"Межрегиональное надолго (поездки с Covid-сертификатами. - Gazeta.ua), и мы будем удерживать эту ситуацию, пока не будет спад заболеваемости коронавирусом. Мы переходим на такой этап, когда пандемия становится пандемией невакцинированных людей. Большинство сфер экономики будут работать для вакцинированных граждан", - сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что вскоре сертификаты о полной вакцинации потребуют не только в красной, но и в желтой зоне карантина. К примеру, в общественных местах, на массовых мероприятиях и концертах. Соответствующие изменения к постановлению Кабмина уже готовят.

В красной зоне карантина 18 областей и Киев. Области могут начать выходить из красной зоны уже на этой неделе, заявил Виктор Ляшко.

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