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воскресенье, 22 ноября 2020 11:44

Карантин выходного дня: предприниматели угрожают объявить голодовку

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Карантин выходного дня: предприниматели угрожают объявить голодовку
В Одессе предприниматели угрожают голодовкой. Фото: pixabay

В Одессе предприниматели крупнейшего в Украине промтоварного рынка "7-й километр" перекрыли дорогу.

Они готовы объявить голодовку, сообщает "Одесса INFO" в Telegram.

Люди обратились к правительству и парламенту с просьбой отменить карантин выходного дня и захотели встречи с руководством Одессы и области.

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Глава профсоюза предпринимателей "Единство" Ольга Костенко, выступая на акции протеста, отметила, что люди дорогу не разблокируют, пока к ним не приедут и.о. председателя Одесской ОГА и мэр Одессы и не выслушают их требования.

"Мы имеем право на труд круглосуточно. Мы здесь будем ночевать. Лично я объявляю голодовку в защиту малого и среднего бизнеса", - заявила она.

Власти Одессы таки решили ввести предложенные правительством ограничения. Там передумали бойкотировать карантин выходного дня.

Жесткий карантин введут, если не сработает карантин выходного дня. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook. По его словам, план жесткого карантина разрабатывают, но это план "Б".

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