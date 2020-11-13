"Карантин выходного дня": полиция увеличивает количество рейдов

Полиция будет контролировать соблюдение карантина. Фото: РБК

Национальная полиция Украина увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантина субъектами хозяйствования.

С начала недели проверено почти 40 000 заведений, составлено более 3200 административных протоколов за нарушение карантина и начато 22 уголовных производства, сообщил на брифинге глава Нацполиции Игорь Клименко.

Сейчас работает около тысячи рейдовых групп.

"Всего с начала действия карантина составлено 50,5 тысячи административных протоколов. По результатам их рассмотрения судами наложены штрафы почти 20 миллионов гривен. За неделю раскрыто 536 заведений питания и досуга, которые работали после 22 часов", - отметил глава Нацполиции.

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Напомним, правительство ввело карантин выходного дня, согласно которому в субботу и воскресенье запрещается работа общепита, фитнес-центров, спортзалов, бассейнов, ТРЦ, учреждений культуры. В то же время работать продовольственные магазины, финансовые учреждения, учреждения почтовой связи, аптеки, медучреждения, ветеринарные аптеки и учреждения, АЗС, СТО.