Карантин: все больше городов и районов попадают в красной зоне

В Украине изменили зоны карантина.

Красную зону расширили, сообщает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

До красной зоны отнесли:

г. Коломыю, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской обл;

г. Самбор Львовской обл;

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г. Беляевка Одесской обл;

г. Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский районы Ровенской обл;

г. Черновцы, Заставненский и Кицманский районы Черновицкой обл.

Заболеваемость Covid-19 в Украине растет несколько недель подряд. Все больше регионов из зеленой зоны попадают в желтую, оранжевую и красную. В частности, с 17 августа в Киеве объявили об усилении карантинных ограничений.