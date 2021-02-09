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вторник, 09 февраля 2021 01:54

Карантин в Украине не будут усиливать. Пока что

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Карантин в Украине не будут усиливать. Пока что
Карантин в Украине не будут усиливать до апреля-мая.

Усиливать карантин в Украине до апреля-мая не потребуется.

"Согласно нашей стратегии мы не думаем, что нам нужно будет вводить более жесткие меры, чем те, что есть сейчас, до, скажем так, апреля-мая этого года", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова".

По его словам, по сравнению с апрелем 2020 года медицинская система стала мощнее.

Степанов отметил, что несмотря на критику, стратегия противодействия Covid-19, которую избрало правительство, принесла свои результаты.

"Мы получаем тот результат, который и хотели от этих сдерживающих факторов, которые несут эти карантинные меры", - сказал Степанов.

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Он напомнил, что в первую неделю декабря 2020 года было зафиксировано 89 тысяч больных коронавирусной болезнью, за первую неделю февраля - 25 505 больных.

Так же, по его словам, уменьшилось количество больных Covid-19, которые одновременно находятся в больнице: в первую неделю декабря это было 28 тысяч человек, по состоянию на сейчас - меньше чем 18 тысяч.

По меньшей мере половина украинцев получит вакцину от коронавируса. "Мы договорились о поставке вакцин от компании Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novovaks", - заявил президент Владимир Зеленский.

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