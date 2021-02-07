З хворими вже не справляються: ще одна країна посилила карантин

Ситуация с коронавирусом ухудшается: Греция усилила карантин Фото: iz.ru

Греция усилила карантин, чтобы остановить распространение COVID-19 после всплеска инфекций в последние дни. Новые правила начали действовать с субботу 6 февраля и до 15 февраля.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Эпидемиологическая картина ухудшается. Мы находимся в ситуации, которая может выйти из-под контроля в геометрической прогрессии", - заявила Вана Папаевангелу, член комитета экспертов по инфекционным заболеваниям.

Теперь у "красных зонах" власть на 3 часа продлила ночной комендантский час в выходные дни. Это означает, что в Афинах, где проживает около половины населения страны, комендантский час на выходных теперь начинается в 18:00 вместо 21:00.

Заполняемость отделений интенсивной терапии больными коронавирус в больницах Афин выросла до 63% от 61% на прошлой неделе.

Новые инфекции обнаруживают в основном в возрастной группе от 25 до 44 лет, что означает, что мы наблюдаем внутрисемейных дисперсию.

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Магазины в районах с высоким уровнем заражения снова закрылись. Кроме жесткой комендантского часа, власти запретили открывать овощные рынки в выходные дни.

В Грузии проходят акции против жесткого карантина в стране. Участники протестов требуют смягчения ограничений и открытие экономики. Основная акция состоялась у здания парламента в Тбилиси. Участвовали владельцы фитнес-центров, актеры, музыканты, аниматоры.