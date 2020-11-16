Карантин в Украине: какие ограничения действуют в будни

В понедельник, 16 ноября, от 00:00 Украина переходит на обычный карантин. Фото: УНИАН

В понедельник, 16 ноября, от 00:00 Украина после двух дней жесткого карантина выходного дня переходит на обычный карантин.

Правительство ввело противоэпидемические ограничения, которые ранее касались "оранжевой" зоны карантина, отныне для всех регионов страны. Усилении ограничения для борьбы со стремительным распространением Covid-19 будут действовать как минимум до 30 ноября 2020 года. Соответствующее решение принял Кабинет министров 11 ноября.

На территории Украины на период действия карантина в будни и выходные запрещено:

Перевозки в пассажирском транспорте больше людей, чем количество мест для сидения.

Работа ночных клубов, развлекательных заведений и заведений общественного питания с организацией досуга, в частности дискотек.

Работа заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.) с 22:00 до 07:00.

Работа спортивных залов, фитнес-центров, если больше одного человека на 20 кв. м. помещения.

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Работа хостелов и отелей. Исключение составят лишь те, которые выполняют социальные функции.

Деятельность кинотеатров и театров с заполненностью кинозалов или залов более чем 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале. То есть, если более 50% заполненность, запрещено.

Проведение массовых, культурных, в том числе концертных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других мероприятий с участием более 20 человек. С исключением по отдельным спортивных мероприятий.

Деятельность музеев, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 квадратных метров помещения.

Посещение учебных заведений соискателями образования группами, численностью более 20 человек. Кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного художественного образования.

Посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, спортивного и специализированного художественного образования в случае, когда на самоизоляции более 50% соискателей образования и персонала учебных заведений.

Проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме ургентных состояний, а также всех остальных плановых госпитализаций, которые разрешаются и которые остаются на территории страны, отсрочка которых невозможно по показателям здоровья или жизни.

Карантин выходного дня в Украине больше всего нарушали во Львовской, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Тернопольской областях и в Киеве. В целом по стране зафиксировано 1029 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий.