Карантин: полиция начала штрафовать предпринимателей

В Тернополе массово штрафуют предпринимателей. Фото: Reuters

В Тернополе не объявляли локдаун, но полиция начала массово штрафовать предпринимателей.

Городской голова Сергей Надал заявил в Facebook, что детей могут не выпустить на учебу.

Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может ввести жесткий карантин с 11 января.

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"Несмотря на решение городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, полиция начала массово штрафовать предпринимателей. Хотя показатели заболеваемости свидетельствуют: количество вновь выявленных больных 8 января - 36, 9 января - 27 Эти показатели значительно меньше, чем были, например, осенью" , - отметил Надал.

В супермаркетах некоторые непродовольственные товары оказались под запретом с начала локдауна из-за "перестраховки". Во многих магазинах перестали продавать носки, батарейки, колготы, посуду, детские игрушки, клей и даже вешалки для шкафов.