Карантин могут ослабить до уровня зеленой зоны

 
Ексклюзивы
1/5
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Просмотров: 873
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Просмотров: 1440
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 279
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 2160
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 22455
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 234
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 558
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 153
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 4824
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 954
Фото
Все фото
8
9
5
5
6
Размером с Лондон: огромный айсберг раскололся на части
Размером с Лондон: огромный айсберг раскололся на части
Карпатскую гору замело метровыми сугробами
Карпатскую гору замело метровыми сугробами
&quot;Покупатели соревнуются между собой за дома&quot; - украинка о кредите на жилье
"Покупатели соревнуются между собой за дома" - украинка о кредите на жилье
Украинка показала необычные секонд-хенды в Финляндии
Украинка показала необычные секонд-хенды в Финляндии
Бесплатное образование в США: украинка рассказала, как учится на юриста
Бесплатное образование в США: украинка рассказала, как учится на юриста
Видео
Все видео
Солиста "Песняров" завернули на украинской границе
Солиста "Песняров" завернули на украинской границе
Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто
Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
Показали смешное видео, как слонята радовались внезапном снегопаду
Показали смешное видео, как слонята радовались внезапном снегопаду
Pornhub будет бороться с экологическим кризисом
Pornhub будет бороться с экологическим кризисом
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 3060
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 558
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1404
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 486
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 234
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 февраля 2021
Просмотров: 18
Самотній Ібрагімович
– Поважаю "Аталанту". Але це неправильно, що вони грають у Лізі чемпіонів, а ми – ні, – каже нападник "Мілана" Златан ...
понедельник, 01 февраля 2021 15:21

Карантин могут ослабить до уровня зеленой зоны

  Комментировать
Карантин могут ослабить до уровня зеленой зоны
Впервые за долгое время количество активных больных Covid-19 в Украине опустилась ниже 200 тыс. Фото: pixabay.com

В регионах с положительной динамикой Covid-19 рассматривается возможность ослабления карантина до уровня желтой и зеленой зон.

Об этом во время селекторного совещания с участием президента Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно большее ослабление карантинных мер. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение", – сказал он.

Впервые за длительное время количество активных больных Covid-19 в Украине опустилось ниже 200 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина подаст дополнительный запрос в COVAX

За последние сутки в Украине обнаружили 2030 новых больных коронавирусом. Из них детей – 71, медработников – 65. В целом, по состоянию на утро 1 февраля, имеем 1 221 485 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Карантин могут ослабить до уровня зеленой зоны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
февраля

Над словарем работали более 40 лет

В Лондоне выступили в защиту Украины

Власти распорядились вывезти зерно из сел

Самое читаемое
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
16
 Просмотров: 23608
Обладательница самых длинных в мире ног примерила маленькое черное платье
Обладательница самых длинных в мире ног примерила маленькое черное платье
6
 Просмотров: 21951
Звезда &quot;95 Квартала&quot; показала семейный дом. Изысканность поражает
Звезда "95 Квартала" показала семейный дом. Изысканность поражает
10
 Просмотров: 18180
Украинка показала необычные секонд-хенды в Финляндии
Украинка показала необычные секонд-хенды в Финляндии
5
 Просмотров: 9333
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды Просмотров: 8928
Общество
"Путин уже не выражает оптимизма" - "Северный поток-2" не имеет шансов
"Путин уже не выражает оптимизма" - "Северный поток-2" не имеет шансов
 Просмотров: 630
Солиста "Песняров" завернули на украинской границе
Солиста "Песняров" завернули на украинской границе
 Просмотров: 432
Стартовала регистрация на основную сессию ВНО-2021
Стартовала регистрация на основную сессию ВНО-2021 Просмотров: 36
Делайте это 20 сек. каждый день - как быстро улучшить самочувствие
Делайте это 20 сек. каждый день - как быстро улучшить самочувствие Просмотров: 567
Записаться на вакцинацию можно будет онлайн - Минздрав разрабатывает сайт
Записаться на вакцинацию можно будет онлайн - Минздрав разрабатывает сайт Просмотров: 72
Больше всего комментируют
9
России напомнили, кому принадлежит Ай-Петри
4
"Повторяет российскую методичку?" - Зеленский получил критику за сравнение двух Майданов со штурмом Капитолия
2
Шмыгаль пообещал украинцам зарплаты, как в Евросоюзе
2
"Почему мы до сих пор не в НАТО?"- Зеленский о новом уровне отношений с США
2
Страны "Большой семерки" разочарованы неуспешной борьбой с коррупцией в Украине
Голосов: 55051
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть