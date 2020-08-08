Карантин: консульство Польши прекращает свою работу

Консульство во Львове не будет принимать посетителей. Фото: Reuters

Генеральное консульство Республики Польша во Львове меняет режим работы из-за эпидемии коронавируса.

Некоторое время не будут принимать визовые анкеты и другие документы. Изменения вступят в силу с понедельника, 10 августа, сообщается на официальном сайте Республики Польша.

С 10 августа прекращают прием визовых анкет как в консульстве, так и в визовых центрах, заявлений с целью получения или продления действия карты поляка и прием лиц во всех других случаях, не требующих неотложного вмешательства консула.

Если гражданин уже подал документы, их выдачу будут осуществлять с 17 августа.

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Такой режим работы могут изменить. Все зависит от развития эпидемической ситуации.

8 августа Кабинет Министров Украины переходит на чрезвычайный режим работы.

Предполагается, что заседание комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране будут проводиться несколько раз в неделю. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.