Карантин: как закончится год в высших учебных заведениях

Сессия состоится вовремя. Фото: pexels.com

В высших учебных заведениях учебный год должен завершиться в обычные сроки.

Сессию и выпускные экзамены при необходимости проведут дистанционно, сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий в интервью "Радио Свобода".

"Мы рекомендовали подойти организовано до завершения учебного года и закончить его в предусмотренные сроки, организовать дистанционно сдачи экзаменов и проведение сессии", - сказала она.

Если ситуация с эпидемией улучшится, то высшие учебные заведения смогут организовать сессию в аудиториях.

Из-за карантина вступительную кампанию сместили.

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"Сроки вступительной кампании будут зависеть от сроков сдачи ВНО. И после проведения ВНО будет проведена вступительная кампания в высшие учебные заведения", - пояснила и.о. министра.

Отсрочек по плате за обучение для соискателей высшего образования на следующий учебный год не предвидится.

Вопросы, которые сейчас школьники изучают самостоятельно на карантине, не будет исключать из тестовых заданий ВНО. Об этом сказал руководитель Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.